Выше на голову: Водянова облачилась в одинаковые наряды с сыном Лукасом для появления в ЦУМе

Наталья Водянова не скрывает, что очень любит свою родину. Даже своих детей она учит русскому языку и прививает культуру, которая ей близка. И это при том, что модель давно живет в Париже с мужем Антуаном Арно. Лишь старший сын Лукас, который в этом году отправится учиться в Брауновский университет в США, плохо говорит по русски, но не раз бывал в России. И это весной снова приехал с мамой в Москву.

У Натальи было несколько поводов, чтобы совершить эту поездку. Девушка решила поддержать 19-летнего наследника, который создал свой бренд обуви. Один из магазинов 23 апреля открылся в ЦУМе. Модель появилась в магазине с наследником. Они оделись в одном стиле. Девушка предстала в укороченных брюках и кроп-жакете. Также ее лук дополнили белая рубашка с джемпером и кроссовки. В таком же наряде был и Лукас, но он предпочел классические брюки. Рост юноши почти два метра. На кадрах видно, что он выше мамы на целую голову.

«Я очень горжусь сыном. Он создал эту обувь. И мы ждем вас в ЦУМе», — отметила звезда. «Это я», — заявил Лукас, когда о нем заговорила мама.

Поклонники были восхищены семейной идиллией. Многие отметили, что Наталья прекрасная мама. А вот ее сыну многие пророчат успешное будущее. «На фотосессиях мама бы могла играть роль его девушки ! Это невероятно», «Наталья, вы удивительная! Просто чудо какое-то. Вы выглядите скорее как сестра, чем мама с сыном. Девчонка молодая», «Мамочка умница сына поддерживает. Молодец сынок», — прокомментировали пост подписчики.

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