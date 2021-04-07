Молодежный стиль: Кудрявцева в джинсах скинни и куртке-балахоне посетила крейсер «Аврора»

Лера Кудрявцева уже больше 20 лет работает на телевидении. Она привыкла, что всегда находится в центре внимания. На концертах актриса часто появлялась в пышных платьях или нарядах с люрексом. Однако за последние годы у нее изменился стиль. Ксения Собчак, которая критиковала образы коллеги, после этого ее похвалила. Более того, Лера стала мамой во второй раз, поэтому все чаще отдает предпочтение комфортный образам.

Недавно Кудрявцева хвасталась шелковым костюмам оверсайз. А зимой она ходила на работу в плюшевой шубе. В этом году 49-летняя телеведущая несколько раз побывала в больнице, поэтому на днях она уехала в Санкт-Петербург, чтобы развеяться. Один день блондинка посвятила прогулкам по набережной. Компанию ей составил муж Игорь Макаров. Они повстречали дедушку, который играют на аккордеоне, а также людей, гуляющих в нарядах известных исторических личностей.

Лера была облачена в джинсы скинни и черную толстовку. Она утеплилась черной курткой-балахонов с вышивкой. Алые кеды дополнили ее аутфит в молодежном стиле. За счет объемного лука девушка выглядела еще стройнее.

Позже телеведущая посетила крейсер «Аврора». Она узнала, как работает боевой надводный корабль. Телеведущая осталась в восторге от экскурсии. Поклонники похвалили Кудрявцеву, которая ведет активный образ жизни.

«Лера! Вы — красотка! Здоровья вам и вашим родным!», «Крейсер „Аврора“ красивый, Питер — красивый город», «Ну путешественница наша!», «Очень классно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.