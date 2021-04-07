Лера Кудрявцева: «Анастасия Макеева не поделила сцену с Анастасией Стоцкой»

10 апреля в 21:00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет актриса Анастасия Макеева. Она откровенно расскажет о конфликте с Анастасией Стоцкой, который случился из-за роли в мюзикле, поведает о взаимоотношениях с другими коллегами по творческому цеху и объяснит, за что ей до сих пор мстит бывший муж.

Наделавший в свое время много шума мюзикл «Чикаго» собрал на одной сцене очень талантливых актеров и актрис. Были среди них и две Анастасии – Стоцкая и Макеева. Злые языки утверждают, что девушки не поделили роль и с тех самых пор стали заклятыми врагами. Чтобы расставить все точки над i, обе артистки пришли в студию «Секрета на миллион» и решились на откровенный разговор.

— Ты считала Макееву стервой? – прямо спросила я Анастасию Стоцкую.

— Ну да! – рассмеялась артистка.

— Из твоих уст и стервой быть как-то не обидно, – улыбнулась Макеева.

Сейчас артистки могут говорить о своем конфликте с улыбкой, но когда «Чикаго» гремел по всей стране, ладить друг с другом им было непросто.

— Она зашла такая королевой, а мы две золушки стоим, – вспоминает Анастасия Макеева.

«Анастасию Стоцкую не утвердили, потому что она толстая и старая!» – делает ответный выпад Стоцкая, рассказывая о слухах, которые роились вокруг нее в те времена. – Я рыдала дома в ванной в голос!

— А я ведь рыдала параллельно, – во вздохом признается Макеева.

Заглянула ко мне на огонек и актриса и режиссер Светлана Дружинина, у которой Анастасия Макеева снималась в картине «Гардемарины-4». Она тоже многое рассказала о том, как отзываются о Макеевой коллеги.

— Пошел такой общий вздох: «Вы не знаете ее стервозный характер», – вспоминает Светлана Дружинина.

Стервами часто называют женщин, которые не дают себя в обиду и не готовы выслушивать в свой адрес колкости. Особенно часто слово «стерва» можно услышать от мужчин, которые с упоением описывают бывших жен как мировое зло и даже после расставания пытаются своим когда-то любимым женщинам отомстить…

— С такими людьми сложно расстаться легко, – вздыхает Анастасия, рассказывая о непростых отношениях с бывшим мужем.

Впрочем, семейные драмы позади. Анастасия Макеева получила предложение руки и сердца и вот-вот выйдет замуж в четвертый раз. Ее избранник – настоящий романтик. Он вышел на сцену после спектакля, преклонил колено и попросил актрису стать его женой. Как тут можно было устоять?

Анастасия не устояла – и скоро отправится в ЗАГС. То, что у будущего мужа есть четверо детей, ее не пугает. Разлучницей, разрушившей семью, она себя не считает, ведь если семья крепкая, вклиниться в нее практически невозможно.

— Искренне не понимаю фразу «увести из семьи», – рассуждает артистка. — Мужчина что, баран или теленок?

Тут я с ней солидарна: каждый человек должен принимать важные решения сам, и никто не может сделать выбор за него. Если избранник Анастасии понял, что несчастлив в браке, что отношения себя исчерпали, честнее уйти и подарить свободу и себе, и женщине, с которой когда-то был счастлив. Главное – не бросать детей, которые ни в чем не виноваты и любят обоих родителей.

Избранник Анастасии – отличный отец, именно он, как рассказывает актриса, занимался воспитанием детей и проводил с ними все свободное время. Может быть, Анастасия подарит ему еще одного малыша. Или даже двух! Лично я искренне ей этого желаю.

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