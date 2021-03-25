49-летняя Лера Кудрявцева приехала домой после выписки из больницы

Телеведущая недавно была госпитализирована прямо во время съемок. Она попала в реанимацию, где пережила настоящий ужас. 25 марта звезду отпустили домой, дав рекомендации, но она к ним не прислушалась.

Лера Кудрявцева еще в начале года стала сетовать на то, что в ее жизни началась черная полоса. Она стала регулярно попадать в больницу. Если больше года назад телеведущая попала к хирургам, так как ей нужно было избавиться от грудных имплантов, то на этот раз она сначала заболела коронавирусом, а потом неудачном упала и сломала крестец. И вот не успела звезда вернуться на работу, как оказалась в реанимации.

В середине марта Лера сообщила, что была госпитализирована во время съемок. Она почувствовала себя плохо. Врачи оставили ее в реанимации, чтобы обследовать. Даже проверили сердце 29-летней телеведущей. Однако она пережила ужас, когда ночью приняла пациента, бродившего с оторванным катетером, за того, кто хочет на нее напасть. В итоге Кудрявцева выяснила, что практически полностью здорова. Врачи объяснили, что виной всему стресс и хроническая усталость.

25 марта ее выписали из больницы. Она отправилась домой, выслушав рекомендации врачей, но следовать им не стала. Лера пояснила, что у нее просто нет времени на отдых.

«Чувствую себя уже гораздо лучше! Завтра выхожу на работу. Доктора, конечно, порекомендовали больше отдыхать, избегать стрессов и напряжения, но некогда. Тем более в клинике меня поджидал гораздо больший стресс, чем на съемках», — рассказала звезда журналу «СтарХит».

Дома ее ждали муж Игорь Макаров и дочка Мария, которой два года. Телеведущая признавалась раньше, что теперь ей все чаще хочется быть с родными, а не гулять на вечеринках. Она предпочитает наблюдать за происходящим и делать свои выводы, а вот сама блондинка скандалы обходит стороной.

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