«Потрясающий»: 49-летняя Кудрявцева появилась на публике в шелковом костюме, как у Алсу

У телеведущей совпали вкусы с певицей. Она добавила к образу яркую деталь, чтобы выделиться.

Лера Кудрявцева не скрывает, что ей нравится быть яркой. По этой причине, в молодости она регулярно носила пышные вечерние платья с люрексом и стразами. Не так давно ее прежний стиль высмеяла Ксения Собчак. При этом она похвалила телеведущая, которая стала одеваться по последним трендам. Теперь 49-летняя блондинка выбирает более лаконичные образы, подчеркивающие достоинства ее фигуры.

После возвращения из больницы, где Лера провела несколько дней, девушка не только успела провести время с семьей, но и вернулась на работу. Телеведущая носит элегантные брючные костюмы и платья в горох. На съемках шоу «Звезды солись» блондинка предстала в шелковом костюме оверсайз. Наряд темно-синего цвета скрыл изъяны ее фигуры. Кудрявцева сделала яркий акцент с помощью алых лодочек.

«Потрясающий костюм из шелка от Яночки. Спасибо дорогая за твое доброе сердце и невероятные костюмы», — написала звезда.

Примечательно, что в таком же костюме отметилась недавно певица Алсу. Она носит наряд как с брюками клеш, так и с шортами из такой же ткани. В гардеробе артистки несколько нарядов разных цветов.

Образ в бельевом стиле оценили поклонники Леры. «Симпатично и цвет шикарный. Но это пижамный вариант», «Шикарный костюм. Но туфли это что-то. Лера ты всегда бесподобна», «Наконец что-то другое, отличное от образа „Барби герл“», «У Алсу тоже такой, только шорты», «Какая классная», — прокомментировали пост подписчики.

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