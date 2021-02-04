«В фаворитах»: Водянова в платье-рубашке и припыленном пальто восхитила стилиста

Наталья Водянова, приехав из Нижнего Новгорода смогла покорить именитых кутюрье своей внешностью. Ко всему прочему, она сама для многих стала иконой стиля. В своем особняке в Париже модель часто принимает гостей. При этом ее сложно увидеть в халате, так как даже дома возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно носит модные образы.

Как известно, Водянова мама пятерых детей. При этом ей удалось сохранить стройную фигуру. Свою красоту она подчеркивает элегантными образами. На одной из прогулок модель отметилась в платье-рубашке длины миди. Наряд дополнили пояс и пудровые лоферы. Также монохромный образ украсило припыленное пальто и сразу две сумки. Наталья собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки.

Для портала Teleprogramma.pro оценила наряд звезды имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.

«Наталья отдала предпочтение street style образу в элегантном стиле, получился образ «леди на отдыхе». Кружевное платье-рубашка длины миди в сочетании с мягким, уютным пальто, напоминающим кардиган объединили в себе и роскошь (кружево), и уют. Тот же самый контраст мы наблюдаем в аксессуарной группе: жесткая форматированная сумка классического стиля в сочетании с удобными мягкими лоферами. Прическа «хвостик» с легкой небрежностью, пастельное цветовое комбинирование настраивают весь аутфит на спокойствие и комфорт во время прогулки. Однако элегантность образа отличает высокое качество вещей и аксессуарная группа класса «люкс», при кажущейся внешней скромности и неприметности. Образ не только стильный, но и конечно же, модный. Кружевные платья опять будут в фаворитах в весенне-летнем сезоне 2021. Поскольку в тренде маленькие сумочки в виде украшений, то модно носить две сумки одновременно, как и демонстрирует Наталья. И главная модная отличительная черта street style — скромность, сдержанность, минимализм», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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