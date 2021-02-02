Водянова в юбке-солнце и жакете с «золотой» вышивкой отметилась с креативным директором Dior

Наталья Водянова с 17 лет штурмует мировые подиумы. Не зря ее называют нижегородской Золушкой. Девушка добилась звания топ-модели. Более того, она завоевала любовь сына одного из богатейших людей на планете Антуана Арно. Его папа Бернард Арно президент и группы компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy. Уже почти 10 лет влюбленные вместе, но лишь год назад они расписались в парижской мэрии.

Вот уже длительное время Водянова живет во Франции, где любит не только гулять со своими детьми, но и посещать светские рауты. Также она каждый год становится участницей Недель моды. Совсем недавно девушка в очередной раз произвела фурор, появившись на показе в белом платье из перьев. Наталья дружит со многими модельерами и гуру моды. Знает она и Марию Грацию Кьюри — итальянского модельера, креативного директора Dior.

В соцсети Водянова опубликовала снимки, сделанные во время встречи с женщиной. Она поздравила ее с днем рождения. В кадре модель предстала в костюме с «золотым» отливом. Удлиненный жакет подчеркнул ее талию, а юбка-солнце завершила женственный силуэт, открыв щиколотки.

«С днем рождения первая женщина дизайнер в Dior, громкий голос для женщин во всем мире и прекрасная душа», — написала она.

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