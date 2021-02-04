«Ноги от ушей»: Елена Перминова и Вера Брежнева в одинаковых купальниках сверкнули прелестями

Вера Брежнева не так давно отдохнула на горнолыжном курорте с семьей. Она редко делится подробностями из своей жизни. Однако на этот раз певица показала, как каталась на лыжах с дочками, а также трогательный момент, когда Константин Меладзе играл на пианино у окна с видом на горы. К своему дню рождения артистка вернулась в Москву. Она призналась, что отметит 39-летие в кругу родных. На этот раз подробности праздника звезда не раскрыла.

Несколько лет назад в это время Вера отдыхала на Мальдивах с моделью Еленой Перминовой. Девушка поздравила певицу и опубликовала кадры, связанные с именинницей. На одном из фото они позировали на пляже в одинаковых купальниках, обнажив округлые бедра и длинные ноги. Брежнева выглядела такой же стройной, как и ее подруга-модель. Они покорили публику своими безупречными формами.

«Какие цапли», «Просто нереальные ноги», «Модельки на отдыхе», «У Веры груди-блинчики», «Какие ноги от ушей», «Просто красотки», «Идеальные фото подружек», «У Брежневой есть двойник? Прям круто», «Очень круто смотритесь», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также: