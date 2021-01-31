«Скрывает недостатки фигуры»: Водянова, Нетребко, Асмус и другие звезды носят пояса-корсеты

Женщины всегда любили приукрасить свои достоинства. Одежда, как и макияж, давно стали главным оружием девушек. В свое время корсеты были неотъемлемой частью гардероба дам. Как известно, мода циклична. И вот настало время, когда корсеты снова вошли в моду, но в новой форме. Уже не нужно носить их так, чтобы они доставляли дискомфорт. Достаточно подчеркнуть талию. О том, как носить самый актуальный аксессуар 2021 года рассказала для портала Teleprogramma.pro модель и блогер Кира Дихтяр.

Звездные модницы:

Одним из самых популярных фасонов корсета стали белые, прозрачные и черные изделия, которые можно носить поверх платьев и рубашке, а также футболок. Одной из первых такой аксессуар купила Анастасия Решетова. Бывшая Возлюбленная Тимати любит подчеркивать свою осиную талию.

А вот Мария Кожевникова примерила трикотажное платье с поясом-корсетом. Такой аксессуар может придать женственности любому повседневному наряду.

«Этот пояс на Марии, созданный по мотивам японского оби, в этом образе смотрится абсолютно лишним. Если бы он перекликался с классическими лодочками или напротив, высокими ботфортами, был бы кожаным, то ситуация изменилась бы в лучшую сторону. В образе вещи должны перекликаться, здесь я не вижу соответствий», — отметила Кира.

Одной из самых известных модниц является Наталья Водянова она тоже не упустила возможности и одной из первых купила пояс-корсет из кожи. Его она носит с теплым платьем с высоким воротом и панамкой Ульяны Сергеенко.

«Отличный образ! Целиком и полностью. Несмотря на то, что он очень богат на дополнительные детали, он вообще не перегружен. Очень грамотно составлен по силуэту и цвету. Неожиданные оттенки, но они работают заодно», — высказалась Дихтяр.

Анна Нетребко в отличие от моделей не обладает стройной фигурой. Однако оперная дива умело подбирает наряды, чтобы выглядеть сногсшибательно. На одной из фотосессии артистка предстала в вечернем платье в пол с поясом-корсетом, который сделал ее образ еще более эффектным.

«Хорошее платье и подчеркнутый силуэт по типу фигуры Анны. Конечно, видно, что поработали неплохие стилисты, я бы сказала, что это образ не для красной дорожки, а именно для фотосессии. Визуально здесь ремень сделал свою работу, а именно — подчеркнул достоинства фигуры и скрыл ее недостатки. Декольте притягивает к себе внимание и дополняет образ», — заявила эксперт.

Певица Жасмин любит блистать на сцене. Девушка на одном из светских раутов появилась в вечернем платье с поясом-корсетом. Но наряд с блестящим узором не смог украсить артистку, считает модный блогер.

«Абсолютно перегруженный образ. Я мечтаю, что когда-нибудь настанет время, когда наши звезды и в принципе медийные личности попрощаются с вечерними платьями, которые сшили из домашнего текстиля. Узоры напоминают шторы, а широкий кожаный ремень здесь вообще не причем, его будто одолжили из совершенно другого образа и предложили в качестве завершения этого тотального too much», — высказала мнение Кира.

Певица Пелагея после развода стала одеваться более женственно. Несколько раз она отметилась в нарядах с акцентом на талии. Так на съемках шоу «Где логика?» простую рубашку она дополнила кожаным корсетом, что смотрелось дерзко и необычно.

«Мне кажется, что рубашка должна быть более плотной и даже слегка объемной в сочетании с таким корсетом. Если я не ошибаюсь, на Пелагее надеты брюки, а я бы предложила заменить их на юбку в пол. Тогда это был бы классический современный образ с кожаным корсетом. Не пошлый и очень осторожный способ использования этого тренда», — заметила Дихтяр.

Однако на другом проекте Пелагея вышла на сцену в шифоновом платье, которое дополнила поясом-корсетом. На этот раз ей удалось сделать лук более современным и привлекательным для взгляда.

Но, конечно, полноценные корсеты тоже не теряют свою притягательность, но их чаще всего можно увидеть на красных дорожках или балах. А вот Кристина Асмус на шоу «Золото Геленджика» носила экстравагантные образы с необычными корсетами.

«В качестве костюма на Хеллоуин этот образ мог бы быть уместным. Кристина в этом наряде напоминает карамельную муху, декоративные детали на бедрах не оставляют никакого выбора, устанавливая ассоциацию с насекомыми», — призналась Кира.

Справка Teleprogramma.pro:

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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