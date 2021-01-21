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Самый нежный монохром: невестка Орбакайте облачилась в пудровое платье-сорочку с жакетом в тон

Алена Краснова решила поделиться тем, как можно сочетать базовые вещи в гардеробе.

Самый нежный монохром: невестка Орбакайте облачилась в пудровое платье-сорочку с жакетом в тон
Алена Гаврилова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Алена Краснова уже три года счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Девушка была соседкой по даче сына Кристины Орбакайте. Она считала, что музыкант из знаменитой семьи страдает звездной болезнью, но узнав его лучше, поняла, что ошибалась. На их пышной свадьбе была даже Алла Пугачева. Пара живет в столичной квартире и старается вести не публичный образ жизни. Никита выступает со своей рок-группой, а его избранница работает моделью.

Ранее Краснова признавалась, что у нее есть большая тяга к шопингу. По этой причине у модели всегда много вещей в гардеробе. Но год назад она стала продавать наряды, которые не носит. Так, невестка Орбакайте пополняет семейный бюджет и освобождает место в шкафу. Накануне девушка отправилась на очередную фотосессию. Перед съемкой она показала, как создать романтический образ из базовых вещей.

Алена облачилась в пудровое платье-сорочку длины мидакси, а также жакет в тон и мюли на шпильке. Примечательно, что нюдовая обувь визуально удлиняет силуэт. Также модель сделала объемную укладку и подобрала аксессуары.

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