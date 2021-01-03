Невестка Орбакайте в куртке-рубашке и джинсах клеш приехала на бывшую дачу Пугачевой

Никита Пресняков родился в звездной семье. Он является сыном Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. А бабушка молодого музыканта сама Алла Пугачева. Примадонна любит внука и на его свадьбу с Аленой Красновой подарила паре квартиру в Москве. Также влюбленные часто отдыхают в загородном доме у реки Истра.

Весной во время карантина Никита почти не покидал просторную дачу. А теперь супруги в новь приехали в особняк, чтобы отдохнуть там с друзьями на новогодних каникулах. Алена облачилась в джинсы клеш и клетчатую куртку-рубашку. Она прогулялась по заснеженному саду, где стоит беседка. Летом в этом месте влюбленные устраивают пикники.

А потом невестка Орбакайте утеплилась. Она надела длинное пальто серого цвета и отправилась гулять с друзьями. Так как раньше девушка жила по соседству, то знает всю местность. Поклонники восхитились красотой девушки. Многие давно следят за ее образами, так как Краснова разбирается в моде. Она регулярно участвует в фотосессиях для разных компаний.

А вот вечером Никита и Алена устроили праздник. Они с друзьями стали купаться в бассейне. «Царь», — назвала девушка своего мужа, который наблюдал за всеми, облокотившись на бортик. Они наслаждались хорошей компанией до поздней ночи.

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