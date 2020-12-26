«Получилось идеально!»: невестка Орбакайте дополнила кожаный аутфит нежно-розовой водолазкой

Модель Алена Краснова счастливо замужем за старшим сыном Кристины Орбакайте от Владимира Преснякова, 29-летним Никитой. Они пока не стремятся становиться родителями, каждый посвящает себя карьере – глава семьи музыкант, а его жена занимается моделингом.

Очень часто Алену Краснову можно наблюдать в ультрамодных аутфитах – некоторые девушка демонстрирует прямо со съемок, а какие-то составляет сама. На этот раз красавица прогулялась в тотально кожаном прикиде черного цвета, дополненном интересным, по наблюдению стилиста Анастасии Пахолковой, элементом – розовой водолазкой.

«На Алене розовая водолазка, сочетающаяся с помадой, черный кожаный тренч — тренд осенне-зимнего периода 20-года, а также кожаные брюки с разрезами, уверенно лидирующие, присутствуя среди обычных фасонов брючных изделий. Образ выдался бы весьма драматичным, если бы не выглядывающий украдкой из-под верхней одежды ворот нежно-розового оттенка. Получилось идеально! Контрастные по своей структуре, цвету и характеру вещи создают полярную сочетаемость, как бы противоречиво это не звучало. В данном случае, нежность цветового пятна в портретной зоне красиво обрамлена дерзкой фактурностью кожи», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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