Будни в замке: Пугачева в черном платье с воротником из белого атласа запечатлелась с дочкой Лизой

Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников. В 71 год она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Певица не скрывает, что старается хорошо выглядеть ради детей Лизы и Гарри. Семилетние двойняшки только недавно пошли в первый класс. К слову, на школьной линейке Алла Борисовна предстала в мини-юбке и косухе. Фанаты считают, что только Примадонна может себе позволить такие смелые образы.

Эксперты в области моды заметили, что днем артистка любит носить светлую одежду, а вечером — темную. На светских раутах она обычно появляется в мешковатых платьях. Но после похудения Пугачева все чаще показывает ноги и подчеркивает талию. Одним из ее любимых нарядов стало черное платье с белым атласным воротником и юбкой солнце. Наряд обычно она дополняет босоножками и широким поясом, который выделяет ее талию.

Накануне в фан-аккаунте звезды появился снимок, где она в этом платье позирует с дочкой в замке. Лиза была в алом наряде с принтом, а ее волосы были заплетены в косички. На подлокотнике сидел Галкин, который предпочел надеть джинсы и белую футболку.

«Теплое семейное фото», — гласит подпись к посту.

Примечательно, что ранее Алла Борисовна в этом же наряде встречалась с историком моды Александром Васильевым, когда передавала ему часть своего гардероба. Многие поклонники были восхищены тем, как одевается звезда. «Чудесная семья, нет слов», «Алла вечно молодая», «Как она одевается, всегда с изюминкой», «Она показывает только щиколотки, это правильно», «Какая красивая в этом платье», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

Смотрите также: