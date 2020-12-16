«Какие разрезы у меня»: Ксения Собчак примерила кожаные кюлоты и сливочное пальто с помпонами

Ксения Собчак давно привыкла к публичности. Девушка уже длительно время работает на телевидении, а также регулярно посещает премьеры и светские рауты. Каждый раз она подбирает себе новые образы. Уже год телеведущая счастлива в браке с Константином Богомоловым. Не только поклонники, но и друзья признаются, что знаменитость похорошела рядом с режиссером. Более того, она часто появляется с ним на публике и наслаждается его постановками в театре.

Неудивительно, что Ксения регулярно пополняет гардероб обновками. Она любит женственные, но необычные образы. Зимой девушке приглянулся тренд на экокожу. Уже не раз она появлялась на публике в костюмах из кожи не только черного, но и винного цвета. А 16 декабря телеведущая отправилась в бутик, где примерила еще более смелый образ. Собчак облачилась в кожаный жакет и брюки кюлоты с разрезами. Наряд терракотового цвета она сочетала с сапогами.

«Вот это очень красиво! Какие разрезы у меня — вообще!» — отметила знаменитость.

Затем Ксения сняла с вешалки пальто сливочного оттенка с помпонами вместе пуговиц. Она накинула его на плечи и покрасовалась перед камерой.

«Вот это еще мне нравится с помпошечками. Красота — ну ваще!» — заявила блондинка.

По всей видимости, она ушла из магазина с покупками. Многим поклонникам аутфит телеведущей тоже пришелся по душе. Некоторые назвали ее наряд необычным и стильным.

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