Ольга Бузова вслед за Ксенией Собчак облачилась в кожаный жакет и юбку плиссе винного цвета

Ольга Бузова любит находиться в центре внимания. Несмотря на множество трудностей, она смогла стать не только телеведущей и певицей. Теперь девушка является медийной личностью, поэтому следит за внешностью. Если в начале года ходили слухи, что она беременна, то позже ведущая «Дома-2» развеяла сплетни. Она стала участницей шоу «Ледниковый период» и так постройнела за несколько месяцев, что возлюбленный Дава теперь старается откормить девушку.

В декабре у Ольги прибавилось работы. Она ездит на съемки разных проектов и каждый раз меняет образ. Так 15 декабря телеведущая успела не только покрасоваться в бархатном мини-платье, но и появиться на съемочной площадке в трендовом кожаном костюме винного цвета, состоящем из жакета и юбки плиссе. Сапоги на шпильке и массивная золотая цепочка дополнили ее образ. Бузова сделала высокий хвост и дополнил образ макияжем с акцентом на глаза.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. При этом многие посчитали, что наряд прибавил ей возраста. К слову, на днях также в костюме винного цвета предстала Ксения Собчак. Ее образ украшала юбка прямого кроя и приталенный жакет. В таком наряде она посетила музей в Санкт-Петербурге. По словам дизайнеров, в этом году актуальны изделия из эко-кожи. Это один из главных трендов этого сезона.

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