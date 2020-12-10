«Лучшее из возможного»: Собчак в кожаной юбке миди и объемном пуховике посетила ресторан

Телеведущая приехала на выходные в Санкт-Петербург и устроила себе культурно-развлекательную программу, увидев произведения искусства и отведав изысканные блюда.

Ксения Собчак не скрывает, что любит не только работать, но и отдыхать. В последнее время телеведущая регулярно посещает светские рауты. Чаще всего ее сопровождает муж Константин Богомолов. Девушка поддерживает его на важных мероприятиях. Также она любит ходить в театры и музеи. Примечательно, что для каждого выхода в свет журналистка продумывает свой образ. За последние недели она успела блеснуть в силуэтном платье, наряде с вышивкой, как у Светланы Бондарчук и оливковом пальто.

А минувшие выходные Ксения провела в Санкт-Петербурге. Она устроила себе культурно-развлекательную программу. Для начала вместе с подругами телеведущая посетила Эрмитаж. Ее поразило, что на выставке вообще не было посетителей, поэтому она смогла спокойно осмотреть все экспонаты. Для такого случая блондинка надела кожаный костюм винного цвета, состоящий из юбки миди и приталенного пиджака. Образ дополнили ботинки на массивной подошве и кремовый объемный пуховик с поясом.

После выставки Собчак отправилась в ресторан бывшей жены Сергея Шнурова Матильды. Там телеведущая насладилась изысканными блюдами.

«Выходные в Питере, как лучшее из возможного! Вначале — пустой Эрмитаж, и выставка Германа Ларкина ушедшей эпохи — Сесил Битона», — похвасталась она. «Потом — дегустация в прекрасном ресторане у Матильды», — добавила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие одарили ее комплиментами. При этом, нашлись те, кто заподозрил ее в беременности. «Ксения, вы в интересном положении?», «Беременна?», «Похоже, что да», «Какая красивая», «Крутой пуховик», «Как вы находите такие красивые вещи», «Цвет костюма роскошный», — стали комментировать пост подписчики.

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