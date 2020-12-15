«Сказка пришла в дом»: Ксения Собчак показала наряженную новогоднюю елку

Многие звезды уже создали праздничную атмосферу у себя дома – нарядили елочки, украсили интерьер тематической атрибутикой, повесили гирлянды и установили светящиеся фигуры во дворе. К примеру, балерина Анастасия Волочкова похвасталась четырехметровой красавицей-елочкой, а также утопающим в праздничной иллюминации особняком.

Вслед за Волочковой пригласила праздник в дом и телеведущая Ксения Собчак. Светская львица украсила елку роскошными игрушками, а также особой подсветкой, благодаря которой символ Нового года будто светится изнутри.

«Новогодняя сказка пришла в дом», — порадовалась телеведущая.

Собчак сняла на видео, как выглядит ее елочка, и стоит признать, что получилась она по-настоящему волшебной.

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