«Неизменный атрибут»: Бузова в оливковом жакете с поясом Louis Vuitton разочаровала стилиста

Ольга Бузова старается всегда выглядит идеально. Девушка всегда подбирает наряды для выходов в свет. Она позволяет себе расслабиться только дома, когда отдыхает вместе с возлюбленным Давидом Манукяном. В последнее время у телеведущей очень загруженный график. Она ездит на разные съемки, а также ведет шоу «Дом-2». Если на телестройке ей подбирают образы стилисты, то для других мероприятий.

больше по теме Ольга Бузова вслед за Ксенией Собчак облачилась в кожаный жакет и юбку плиссе винного цвета Телеведущая похвасталась новым трендовым образом.

Накануне Ольга смогла блеснуть на съемках шоу в мини-платье из бархата. А вот вечером она дала интервью, но предпочла оставить в секрете, с кем общалась. При этом девушка не удержалась и похвасталась своим образом. Она облачилась в черные зауженные брюки, приталенный жакет оливкового цвета с поясом Louis Vuitton и массивные ботинки. Бузова собрала волосы в высокий хвост и сделала вечерний макияж.

Позже певица дополнила наряд песочным пальто. Поклонники отметили, что он нравится элегантный лук знаменитости. А вот эксперт портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Ольга Трофимова подвергла аутфит Ольги критике.

«Ничего стилистически верного я не вижу. Обычный повседневный образ для девушек, которые могут позволить себе купить оригинальный Louis Vuitton. Для меня это не вкусные образы, когда все настолько просто — жакет, акцентный ремень на линии талии, узенькие брючки и объемные ботинки. Все настолько обыденно и повседневно. Рассматривая такие образы кажется, что все девушки одинаковые: губки, высокие хвосты, лосины, жакейские сапоги или ботинки, но настолько все, как обезьянки. Пальто неизменный атрибут теплой зимы и осени поздней. Здесь бы подошла короткая шиншиловая или соболиная шуба, а также пальто. Оля выбрала пальто. Образ получился обычным», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

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