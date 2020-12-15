«Есть повод наряжаться»: Бузова в бархатном мини-платье на запах винного цвета вышла на сцену

Ольга Бузова не привыкла сидеть без дела. Даже во время карантина она ездила на работу, так же придумывала себе занятия, когда находилась в самоизоляции. Осенью телеведущая принимала участие в шоу «Ледниковый период», где всеми силами пыталась впечатлить судей и в итоге дошла до финала проекта. В декабре у многих звезд прибавилось работы, включая и Ольгу. В день у нее по несколько съемок для разных проектов.

Так, накануне девушка поделилась кадрами, на которых предстала в черном платье с кружевом. Она встретилась с Филиппом Киркоровым и Ани Лорак. Они вместе снялись для новогоднего фильма. А на следующий день успела отметиться на телевизионном шоу, а также побывать на канале «Музыка Первого», где стала гостьей на передаче «Вечерний лайк». На этот раз Бузова выбрала элегантный силуэтный наряд для появления на публике.

Она покрасовалась в бархатном мини-платье на запах бордового цвета. Наряд телеведущая дополнили нюдовыми лодочками. Это известный прием стилистов — обувь телесного цвета визуально удлиняет силуэт. Она собрала волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на глаза. В ушах девушки красовались длинные сережки.

«Ох уж этот декабрь, съемки non-stop. Зато есть повод наряжаться каждый день. Сегодня я в бордо», — написала звезда.

Ольга в вечернем наряде выступила на сцене с треком «Хейт», а потом пообщалась с ведущими передачи. Поклонники были очарованы ее образом. «Хоть в бордо, хоть в мешке от картошки, всегда идеально выглядите!», «Ух как потрясно, люблю такую цветовую гамму», «Самая красивая девочка», «Классные туфли», — прокомментировали пост подписчики.

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