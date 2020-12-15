«Слили кадры»: Бузова в мини-платье снялась с бойфрендом у новогодней елки

Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым долго не могла встретить новую любовь. Дважды девушка пыталась найти жениха с помощью телепроектов, но эта идея оказалась провальной. Год назад телеведущая познакомилась с блогером Давидом Манкяном, который стал героем ее клипа. Тогда между ними закрутился роман, который первые месяца знаменитость скрывала. И теперь они готовятся второй новый год отметить вместе.

Уже по-традиции Ольга приготовила поклонникам сюрприз. Она намерена выпустить новую песню «Снежинки», а следом и клип. На этот раз девушка спела дуэтом с возлюбленным. В начале декабря состоялись съемки музыкального ролика, но еще до релиза Дава поделился уникальными кадрами. На них он предстал в черном костюме с бабочкой. Парень вел под руку Бузову, облаченную в черное мини-платье.

Они прошлись рядом с нарядной елкой и камином. Телеведущая показала всю красоту своих стройных ног. А потом влюбленные стали петь и танцевать. Они кружились под искусственным снегом.

«Слили кадры», — с иронией написал Манукян.

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