С королевским шиком: Ольга Бузова облачилась в пышное алое платье с рукавами-крыльями

Ольга Бузова всегда любила романтические образы. Еще во время участия в шоу «Дом-2» она кружилась в танце со Стасом Каримовым в ультрамариновом пышном платье. Тогда девушка еще не знала, что будет так знаменита, что сможет позволить себе любимой наряд. Телеведущая теперь встречается с Давидом Манукяном. Они стараются проводить каждый свободный вечер вместе. Но в декабре стартовали новогодние съемки, поэтому девушка едва находит время на отдых.

Так, 14 декабря Ольга сначала побывала на съемочной площадке телестройки. Там она примерила современный пуховик с подогревом. А спустя несколько часов телеведущая уже была на съемках «Студии Союз» с Надеждой Сысоевой. А потом девушка направилась на секретный проект, где встретила Филиппа Киркорова и Ани Лорак. Она не смогла раскрыть детали съемок, но похвасталась черным платьем из гипюра и роскошным колье.

Уже с наступлением ночи Бузова не удержалась и показала еще один образ. На этот раз она продефилировала по коридору в пышном алом платье из органзы со шлейфом. Наряд с рукавами-крыльями и золотой вышивкой подчеркнул ее талию. Девушка собрала волосы в косичку и дополнила лук ярким макияжем, а также колье с сережками. Ольга покружилась, показав образ во всей красе.

Многие поклонники были сражены нарядом. Некоторым стало интересно, для каких съемок звезда так нарядилась. «Оля, ну королева», «Принцесса наша», «Очень красиво», «Как тебе идет», «Ох, вот это наряд», «Сказочно выглядишь», «Круто», «Выглядишь роскошно», «Изысканная наша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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