«Что за красота!»: Ольга Бузова похвасталась алым пуховиком-пальто с подогревом

Ольга Бузова в этом году много работает, хоть ее концерты и отменились из-за пандемии. Девушка регулярно участвует в съемках «Дома-2», а также минувшей осенью она рискнула принять участие в «Ледниковом периоде». Ей было сложно впечатлить судей, но в итоге девушка смогла дойти до финала. В декабре у телеведущей появилось больше свободного времени, поэтому она стала посещать вечеринки, участвовать в праздничных мероприятиях и фотосессиях.

Для выходов в свет Ольга тщательно подбирает наряды. Она все чаще покупает себе обувь и сумки люксовых брендов, а недавно девушка отметилась в белом полушубке. При этом телеведущая не стала скрывать, что на новый год хочет в подарок шубу из рыси. А пока на работе Бузова получила более скромный презент. Она облачилась в пуховик-пальто алого цвета, который сочетала с джинсами, рубашкой в тон и ботинками на шнуровке.

«Ну что за красота! Ко мне приехала Сашенька — основательница бренда Alexander&Alexandra. Верхняя одежда с подогревом! Вот кто будет согревать меня этой зимой», — призналась звезда.

«Мне кажется, это пальто создавали специально для меня. Посудите сами: легкое и стильное, не стесняет движений и….с подогревом. Пальто поддерживает заданную температуру, не важно сколько градусов на улице, в нем одинаково комфортно. Это же идеально для зимних эфиров», — добавила она.

Поклонники восхитились образом телеведущей. Многие даже не подозревали, что существуют пуховики, которые нужно заряжать, чтобы они грели тело. «Ничего себе, пальто с подогревом, а кондей там тоже есть?», «Оля, как всегда самая красивая», «Очень идет красный», «Просто шик», — прокомментировали пост подписчики.

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