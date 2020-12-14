«Секретный проект»: Бузова в черном гипюровом платье появилась на съемках с Киркоровым и Лорак

Ольга Бузова привыкла находиться в центре внимания. Девушка всегда любила выделяться из толпы. Когда к ней пришла слава, то звезда «Дома-2» стала придумывать способы, как всегда выглядеть необычно.

На коровых дорожках она появлялась и в платье с очень длинным шлейфом, верхом на коне, а также в образе русалки. В этом году большинство светских мероприятий были отменены из-за коронавируса, но девушка успела блеснуть в ярких образах в «Ледниковом периоде».

С наступлением декабря Ольга с радостью видится с друзьями и устраивает фотосессии. Телеведущей нравится облачатся в вечерние наряды или бальные платья. Так, 14 декабря у нее выдалась новая возможность нарядиться. Она поделилась кадрами, на которых предстала в черном платье из гипюра и лодочках в тон. Ее образ дополнило массивное колье и алая помада.

«Просто красота — страшная сила! Я готова к съемке. У нас тут секретный проект один снимается. Такой образ — красные губки, украшения. Все таки черное платье — это всегда беспроигрышный вариант!» — отметила Бузова.

Позже она позировала в роскошных апартаментах. Вместе с ней на съемках оказался Филипп Киркоров, облаченный в белую толстовку с вышивкой. Более того, компанию им составила Ани Лорак, надевшая черное платье-футляр по фигуре с золотыми пуговицами.

«Прост король, а вот — дива!» — заявила Ольга. «Это секретный проект! Нельзя никого снимать», — предупредила она.

Поклонники были заинтригованы. Многие одарили девушек комплиментами. Так вышло, что телеведущая оделась в одном стиле с коллегой.

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