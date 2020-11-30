«Акцент на стройных ногах»: Пугачева в кожаных брюках и клетчатом пальто впечатлила стилиста

Алла Пугачева всегда умела впечатлить публику. На сцене она представала в самых разных образах. Теперь артистка появляется лишь на вечеринках у друзей или на посиделках в домашней обстановке с коллегами. При этом в 71 год она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Как и раньше, Примадонна любит подчеркнуть свою красоту женственными образами. Она признавалась, что наряжается, чтобы порадовать наследников — Лизу и Гарри.

Недавно Алла Борисовна решила прогуляться по зимнему саду. С наступлением холодов ее замок оказался под снежным покрывалом. Певица решила насладиться красотой вместе с семилетним сыном. Она облачилась в кожаные брюки-дудочки с молниями по бокам, а также укороченное пальто оверсайз сливочного оттенка в мелкую красную клетку. Лишь круглая шляпа и кожаные ботинки дополняли ее образ. А вот Гарри был в пуховике и теплых штанах.

Поклонники и коллеги оценили ее образ. Певица получила множество комплиментов. Пользователи Сети назвали ее аутфит незаурядным и очень стильным. С ними согласилась и стилист Лариса Тимиряева, которая оценила образ звезды для портала Teleprogramma.pro.

«Какое интересное стилевое решение! Грамотно выстроен образ, пропорционально. Идеально, когда в комплекте только одна объемная вещь, как мы и наблюдаем. Акцент на стройных ногах, которые визуально удлинила подобранная в цвет и в фактуру с брюками обувь. Модный контраст в столкновении стилей: дерзкие кожаные брюки и романтическая вуаль на шляпке уравновешивает контраст в сочетании жестких и мягких фактур. Минус на минус дает плюс. Алла Борисовна выглядит стильно, модно, современно и просто красиво. Мне очень понравился образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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