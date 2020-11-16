Алла Пугачева не оставила без внимания наряд Ирины Пеговой с брошкой в виде стрекозы

Ирина Пегова не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Она редко облачается в роскошные платья с люрексом и блестками, предпочитая лаконичность. Недавно она стала участницей шоу «Ледниковый период». Несмотря на нестандартную фигуру, ей удается делать красивые поддержки, трюки и демонстрировать артистизм в парке с Алексеем Тихоновым. На льду она тоже предпочитает появляться в скромны и романтических образах.

А 16 ноября перед очередным выходом на льде, Ирина отправилась на работу. Она снимается в сериалах и фильмах, поэтому недавно пожаловалась на нехватку времени. Девушка запечатлела себя перед съемками в силуэтном платье цвета фуксия с расклешенными рукавами. Ее наряд украшала брошка в виде стрекозы. Артистка сделала неброский макияж в пастельных тонах и элегантную укладку с локонами.

«Работаем!» — кратко подписала кадр звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 42-летняя актриса. Многие одарили Пегову комплиментами. Отреагировала на фото и Алла Пугачева, которая оставила эмодзи в виде аплодисментов. «Какая брошь! Моя бабуля обожала броши, у нее было очень много разных, под разные образы», «Не надо больше худеть!», «Какая классная, красотка», «Шикарная стрекоза! И вы, Ирочка, великолепная», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, на днях Ирина ответила на вопросы, которые волнуют ее фанатов. Она неожиданно призналась, что у нее есть любимый мужчина. И это при том, что еще весной актриса говорила, что ее сердце свободно. теперь поклонники гадают, кто мог покорить девушку.

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