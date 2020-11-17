Алла Пугачева в черном платье свободного кроя вместе с детьми оценила стеклянный пол

Звездная семья усовершенствовала свой дом. Теперь они могут со второго этажа наблюдать за тем, что происходит внизу с помощью стеклянной вставки. Лиза и Гарри не побоялись опробовать новый пол.

Максим Галкин всегда делился домашними роликами. Он любит снимать своих наследников Лизу и Гарри. В этом году семилетние двойняшки пошли в школу, поэтому у них едва ли не каждый день появляются новые идеи, а также они хвастаются своими знаниями. Несмотря на то что Алла Пугачева в этом году редко покидает замок, порой она тоже делится селфи или устраивает вечера музыки с друзьями и детьми.

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На днях Галкин и Пугачева отметили годовщину отношений. Они провели вечер при свечах у камина. А теперь, по всей видимости, у них появилась новая локация. Юморист сначала показал панорамный вид из окна, где видны отдаленные уголки деревни Грязь. «Солнце, поля, церквушка и птичка, две, и Гарри», — стал озвучивать все, что видит, Максим. «И мама», — подсказала ему Алла Борисовна.

Артист навел камеру на стеклянный пол, который появился на втором этаже. Сквозь него открывается вид почти на весь холл. Гарри в брюках и белой рубашке стал ходить по нему. «Обрыв, папа», — заявил малыш. «И мама пошла», — сказал Галкин, показывая жену в черном платье в пол и белых носках. Однако Примадонна не стала наступать на стекло, обойдя его вокруг. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

«Ты по воздуху ходишь», — сказала брату Лиза, которая легла на пуфик в блузке и брюках.

«Просто надо не смотреть вниз и идешь спокойненко», — дал совет папе Гарри.

Поклонники восхитились новшеством, которое появилось в замке. Многие также отметили, что у звездных родителей очень смышленые дети. «Какие чудесные дети», «Алла Борисовна такая стройная», «Приятно видеть, как Алла ходит по своему замку», «Роскошный пол, вот это придумка», «То, чего не хватало», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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