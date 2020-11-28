«Дурачимся на юбилее»: Пугачева в молочном платье свободного кроя повеселилась с Галкиным

Супруги побывали на празднике у своего друга, где артистка станцевала по живое пение Тамары Гвердцители, а потом и сама выступила.

Максим Галкин и Алла Пугачева не так давно отпраздновали годовщину отношений. Они вместе уже 19 лет, во что с трудом поверили некоторые поклонники. У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри. Семилетние малыши уже ходят в школу, а вот во время выходных родители развлекают малышей. В этом году Алла Борисовна почти не покидает замок. Она даже не поехала на море минувшим летом из-за пандемии коронавируса.

Однако Галкин решил показать, как они умеют веселиться. Он опубликовала архивные кадры, сделанные в 2015 году. Тогда супруги повеселились на вечеринке. Примадонна предстала в молочном платье-балахоне свободного кроя и с пышной юбкой. Образ дополняли ботинки на шнуровке в тон. Тогда Пугачева позволила себе показать стройные ноги. Она сделала едва заметный макияж и распустила волосы.

Максим в свою очередь был в белых брюках и рубашке с вышивкой. Они станцевали вместе под живое пение Тамары Гвердцители. Потом запела и сама Алла Борисовна, что бывает крайне редко.

«Алла, Тамара и я на дурачимся на юбилее нашего друга Семена», — поделился юморист.

Когда в руки взяла микрофон Примадонна, то зал осыпал ее аплодисментами. Она смогла по-настоящему зажечь на празднике. Поклонники успели соскучиться по таким выходам в свет супругов. «Какая красивая пара», «Идеальные», «Алла Борисовна артистка», «Какое нежное платье, мне нравится», «Очень красивая, эти ноги, этот голос — все сошлось», «Вообще не стареет ни душой, ни телом», «Ох, этот голос», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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