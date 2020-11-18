«Мегатренд сезона»: Анастасия Шубская облачилась в вечернее платье в пол с пайетками

Жена Александра Овечкина примерила несколько роскошных нарядов, чтобы впечатлить гостей на празднике.

Анастасия Шубская редко появляется на публике. Девушка после свадьбы с Александром Овечкиным живет в США. Она уже подарила хоккеисту сына Сергея, а в этом году у них родился второй наследник, Илья. Минувшим летом пара прилетела на частном самолете в Россию. Они решили познакомить нового члена семьи с родней. В итоге звездная семья задержалась в Москве. В сентябре они с размахом отметила юбилей спортсмена, а на днях уже Шубская закатила вечеринку, так как ей исполнилось 27 лет.

Жена Овечкина тщательно готовилась к празднику. Она даже приняла участие в фотосессии, чтобы впечатлить гостей. Во время съемки девушка примерила три роскошных платья. Сначала она облачилась в красный наряд расшитый пайетками. Платье макси облегало фигуру Анастасии. Затем дочка Веры Глаголевой примерила черное платье в пол с высоким горлом, которое сверкало в лучах софитов. Напоследок Шубская оставила золотое платье, полностью расшитое пайетками.

Ролик, где именинница красуется в этих нарядах, был показан на вечеринке, которую закатила супруга хоккеиста. На самом празднике она уже танцевала и веселилась в черном платье с мерцающим эффектом и декором в виде перьев. Поклонники восхитились красотой Анастасии. Весь вечер она принимала комплименты. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее вечерние образы имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Все три платья — мегатренд сезона», — заявила эксперт. «1. Длина макси. В вечерних вариантах это всегда роскошно. 2. Ткани с пайетками или из металлизированных нитей. Блеск, мерцание — это очень актуально. А для вечернего выхода — просто шикарно. 3. Приталенный силуэт. Это всегда женственно. Девушка похожа на точенную статуэтку. 4. Открытость в зоне плеча, асимметрия. Модные нюансы, которые добавляют к женственным образам и соблазнительный подтекст. Все это позволяет в любом из этих вариантов быть королевой вечера», — пояснила она.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря своим мастер-классам, и Школе имиджа и стиля BestaviStyle, учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.

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