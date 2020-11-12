«Контролирует процесс»: Шубская в силуэтном алом платье устроила фотосессию с Овечкиным

Анастасия Шубская счастлива в браке с Александром Овечкиным. После свадьбы дочка Веры Глаголевой стала жить с избранником в США. Она успела подарить ему двух сыновей. У пары подрастает двухлетний Сережа и Иван, которому скоро исполнится шесть месяцев. Примечательно, что возлюбленная хоккеиста в считанные недели вернулась в форму. Этим летом пара приехала в Россию, где отметила юбилей спортсмена.

Пока супруги не собираются возвращаться в Америку. Анастасия недавно сделала модную стрижку старшему наследнику, а также побывала на светской вечеринке, где веселилась и танцевала в платье-жакете. Поклонники давно восхищаются утонченным чувством стиля жены Овечкина. А накануне она устроила фотосессию. Сначала профессионалы сделали ей укладку и макияж, а потом Шубская отправилась в холл особняка.

Девушка запечатлела себя в алом силуэтном платье. Лаконичный наряд был дополнен цепочками с камнями. Поднятые в верх волосы позволили открыть изящную шею, а макияж подчеркнул природную красоту Анастасии. Она показала мужа, который сидел на диване в черном спортивном костюме.

«Контролирует съемочный процесс», — заявила Шубская.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что Александр настоящий мужчина, который оберегает супругу и проводит с ней свободное время. Фанаты также оценили образ девушки. Они отметили, что дочка Глаголевой всегда выглядит безупречно и очень элегантно, как настоящая леди.