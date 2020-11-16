В золотом платье в пол: Шубская поделилась редким фото с Глаголевой и своим отцом

В свой день рождения жена Александра Овечкина решила опубликовать фото с мамой, которой уже нет в живых.

Анастасия Шубская в 2016 году сочеталась браком с Александром Овечкиным, а вот пышную свадьбу они устроили через год. На торжестве были все родные девушки, включая сестру Анну и Марию, а также маму Веру Глаголеву. Однако вскоре 61-летняя актриса умерла после длительной борьбы с раком. Это стало шоком для ее родных. До сих пор Шубская с теплотой вспоминает маму в самые важные моменты в жизни.

16 ноября жене Овечкина исполнилось 27 лет. Она с самого утра стала принимать поздравления. Сестры одарили ее комплиментами. Не забыли поздравить девушку и многочисленные друзья. В этот день Анастасия опубликовала снимки восьмилетней давности. Она в кадре позировала в золотом платье в пол с пайетками, обнимая маму. Рядом с ней также стоял отец Кирилл Шубский. Со своим папой девушка поддерживает дружеские отношения и часто видится с ним, когда находится в России.

Фотографии были сделаны, когда Шубская отмечала 19-летие. Поэтому она выглядела очень нарядной, а ее мама была облачена в шелковую черную блузку и элегантные брюки, дополненные сапожками.

Поклонники восхитились красотой Глаголевой. Многие отметили, что до сих пор не смирились с ее смертью. При этом фанаты считают, что Анастасия очень похожа на маму внешне, а также характером. Напомним, что за минувшие годы она подарила Овечкину двоих сыновей — Сергея и Илью. Мама девушки не успела познакомиться с младшими внуками, а вот папа Шубской обожает с ними нянчиться. Недавно она приехала в Россию и первым делом показала малышей отцу.

Добавим, что в этом году Овечкин с размахом отметил юбилей. Хоккеисту исполнилось 35 лет. Не исключено, что они закатят праздник и в честь Анастасии, чтобы повидать родных и друзей.

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