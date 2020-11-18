Анастасия Шубская в черном платье в пол с перьями повеселилась на вечеринке в честь 27-летия

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой. Знаменитая актриса за какие-то несколько недель до своей смерти успела побывать на свадьбе наследницы и хоккеиста Александра Овечкина. Девушка оплакивала маму со своими сестрами Анной и Марией, которых горе только сплотило. Однако уже три года Шубская живет в США и не часто видится с родными. Но этим летом спортсмен привез возлюбленную на родину.

В сентябре пара отпраздновала юбилей хоккеиста. Они собрали всех друзей и родных в ресторане. А на днях Анастасии исполнилось 27 лет. Как оказалось, она тоже организовала пышный праздник. Девушка не только подготовила огромный зал для приема гостей, но и сняла проморолик, в котором предстала в алом платье.

А на самой вечеринке Шубская появилась уже в черном платье в пол из мерцающей легкой юбки и более плотного верха украшенного перьями. Туфли-лодочки дополнили ее вечерний образ. Девушка распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Сначала она запечатлелась с отцом Кириллом Шубским, а потом с сестрами и племянниками. На самом празднике выступили Баста, Zivert и другие звезды.

Анастасия с радостью танцевала, отрываясь на танцполе. Порой компанию ей составлял Овечкин, а также двухлетний сын Сергей. А вот младшего наследника Ивана, пара, по всей видимости, оставила дома. Кульминацией вечера стал роскошный торт со свечами. К слову, позже Шубская вместе с мужем продолжили отмечать радостное событие, но уже в более узком кругу — в бане.

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