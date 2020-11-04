Акцент на щиколотки: Бородина отметилась в рваных джинсах и самых трендовых ботинках Dior

Ксения Бородина не скрывает, что обожает шопинг. Девушка работает на шоу «Дом-2» уже больше 10 лет. Также внушительный доход ей приносит реклама в соцсетях. Неудивительно, что телеведущая с радостью тратит сотни тысяч рублей на одежду. Даже ее дочки Маруся и Теона с ранних лет облачаются в люксовые наряды. Каждый сезон звезда пополняет их гардероб. Сама телеведущая следит за трендами, но подхватывает далеко не все тенденции.

Недавно Бородина вернулась из отпуска. Она неделю провела с семьей в Турции. Ксения успела не только набраться сил, но и загореть. По возвращению домой девушка получила заказы из брендовых магазинов. Больше всего ее порадовали ботинки Dior на толстой подошве с круглым мысом. Она предвкушала момент, когда их наденет. И вот накануне телеведущая отправилась по делам. Она облачилась в уже вышедшие из моды рваные джинсы и куртку-рубашку цвета хаки. Свой осенний наряд телеведущая дополнила полюбившимся ботинками, которые в тренде в этом сезоне.

Поклонники оценили образ Бородиной. На этот раз девушка вызвала у них восторг своим лаконичным повседневным аутфитом. Наряд позволил ей показать загорелые щиколотки. «Ксюх, ты просто огонь», «Просто красотка, обожаю тебя, ты лучше Бузовой», «Ксюша, ты как всегда красотка», «Джинсы не в тему, вот ботинки крутые», «Опа, трендовые ботинки», «Классный образ, такой уютно-стильный», — прокомментировали пост подписчики.