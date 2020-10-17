До отеля на вертолете: Ксения Бородина приехала с мужем и пасынком в Турцию

Ксения Бородина не скрывает, что любит путешествовать. В этом году из-за пандемии коронавируса граница со многими странами до сих пор закрыты. Однако девушка находит способ, чтобы отдыхать на курортах. В начале года она провела время в Таиланде. Потом телеведущая устраивала романтические каникулы с мужем Курбаном Омаровым в Венеции и успела покататься на лыжах во Франции. А вот летом впервые за долгое время звезда отдохнула в Сочи и Ялте.

Поклонники удивляются тому, как Ксения умудряется ездить в отпуск едва ли не каждый месяц, тем более, в период пандемии. Но она не скрывала, что несколько раз срывалась ее поездка в Турцию, но телеведущая решила исправить это и в середине октября снова оказалась на борту самолета. Она с мужем, дочками Марусей и Теоной, а также пасынком Омаром. Девушка не стала скрывать, что они отправились на курорт.

Как обычно, телеведущая выбрала фешенебельный отель. До него звездная семья добиралась на вертолете. По пути они насладились красивыми видами. В соцсети Бородина опубликовала фото, сделанное на фоне вертолета. Она предстала в спортивном костюме зеленого цвета. Позже она показала огромный номер, где будет жить в ближайшие дни с близкими.

Поклонники отметили, что пасынок девушки очень сильно вырос. Многие вновь одарили звезду и ее семью комплиментами. «Все такие классные, а парень растет со скорость света», «Вау очень красивые горы и море», «Ксения даже не обняла мальчика», «Видно, что Теона избалованная, после полета кислое лицо», «Везет, некоторые моря не видели», — прокомментировали пост подписчики. К слову, это шестой отдых Бородиной за год.