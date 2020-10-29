В одном стиле с дочкой: Пугачева в куртке оверсайз сливочного цвета вышла на прогулку с детьми

Алла Пугачева всегда умела привлечь к себе внимание. Она продумывала каждую деталь, когда выходила на сцену. По словам певицы, даже от прически многое зависит — убрала локоны за уши и уже другой человек. Несколько лет назад артистка сильно похудела, а следом сменила стиль. Она стала чаще делать акцент на ноги, а вот верх в основном прячет за мешковатой одеждой. При этом периодически Примадонна облачается в вечерние платья.

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А вот с наступлением холодов Алла Борисовна успела отметиться и в плюшевом пальто алого цвета и в косухе. Поклонники стали замечать, что подстать маме часто наряжается ее семилетняя дочка Лиза. Недавно девочка отправилась в школу в черном пальто с люрексом. А накануне в фан-аккаунте звездной семьи появилось архивное видео, на котором Максим Галкин запечатлел жену во время прогулки с двойняшками.

Пока Лиза каталась на игрушечной машине, Примадонна вела разговор с Кристиной Орбакайте, которая пришла к ним в гости с дочкой Клавдией. Потом юморист снял ее с детьми. Алла Борисовна была облачена в джинсы скинни небесно-голубого цвета и куртку оверсайз сливочного оттенка с цветочным принтом. Примечательно, что ее дочка была в синей куртке тоже с цветочным принтом. Малышка обнимала маму.

Поклонники восхитились дружной семьей. Некоторые заметили, что Примадонна похорошела. «Алла Борисовна отлично выглядит», «Если бы все детки были такие счастливые и воспитанные», «Лиза вся в маму, вон даже одежда похожа», «Пугачева такая стильная», «Наряд у Аллы отпадный», «Осенняя дива», — стали обсуждать видео пользователи Сети.