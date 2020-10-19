«Хороши!»: Пугачева в розовой дубленке и платье миди позировала на фото с Орбакайте

Алла Пугачева не раз говорила, что ухаживает за собой и следит за модными трендами в первую очередь ради детей Лизы и Гарри. Она не хочет выглядеть в их глазах бабушкой, а не мамой. Малышам только недавно исполнилось по семь лет. В этом году Примадонна отвела их в первый класс. Примечательно, что даже на школьной линейке артистка появилась в мини-юбке и косухе. 71-летняя певица всегда отличалась уникальным чувством стиля, а за последние годы ее гардероб заметно обновился более современными луками.

К слову, только хорошеет с годами и старшая дочка звезды — Кристина Орбакайте. Певица виделась с мамой перед своим отъездом в США, где проводит время с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. А теперь решил поделится совместным фото Алла Борисовны и Кристины известный фотограф Роман Родин. Он редко публикует фото из своего архива с членами этой знаменитой семьи.

В соцсети фотограф Примадонны опубликовал фото 2016 года, сделанное в Кремлевском дворце. Певица предстала в платье с пышной клетчатой юбкой и черным поясом в тон сумке. На ее голове красовался берет. Пугачева позировала у гримерной, накинув поверх вечернего одеяния розовую дубленку с меховым подкладом. За руку ее держала Орбакайте, облаченная в сверкающий черный концертный костюм.