Лиза Галкина в пуховике с алым мехом покрасовалась перед родителями

Наследница Примадонны не перестает удивлять не только фолловеров, но и своих близких. Девочка в очередной раз блеснула стилем и умом.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже семь лет воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. Как только юморист стал делиться фото и видео с малышами, у них образовалась своя армия поклонников. Дочка Примадонны очаровывает своим актерским мастерством, женским кокетством и стремлением к знаниям. А ее брат с малых лет растет джентльменом, во всем помогает сестре и учится быть хозяйственным. Вместе с отцом Гарри часто что-то мастерит.

Пугачева для своих фанатов является иконой стиля. Она за последние годы сменила предпочтения и теперь старается одеваться по-молодежному. Певица даже не боится носить мини-юбки. Порой подражает маме и малышка Лиза. Она в свои семь лет прекрасно разбирается в моде. На днях Галкин показал, в чем дети ходят в школу. Его дочка предстала в черном пальто с люрексом. А недавно юморист запечатлел девочку в пуховике цвета хаки с алым мехом. Она надела его поверх серебристой толстовки и решила удивить родителей скороговорками. На заднем плане слышен смех Аллы Борисовны.