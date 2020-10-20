«Наталья всегда в тренде»: Водянова в пурпурной юбке и объемном свитере запечатлелась с Арно

Наталья Водянова недавно стала женой миллиардера Антуана Арно. А вместе влюбленные уже почти 10 лет. Несмотря на то что модель подарила французскому бизнесмену двоих сыновей, они не спешили официально вступать в брак. Лишь год назад девушка получила долгожданное предложение руки и сердца. А вот свадьба пары едва не отменилась из-за пандемии коронавируса, но они отказались лишь от пышного праздника, а сама роспись все же состоялась.

Теперь Водянова уже в статусе жены одного из богатейших людей планеты появляется на светских раутах и показах мод. А вот выходные она всегда посвящает детям. От прошлых отношений у нее есть еще трое наследников. Примечательно, что даже дома девушка ходит не в халате, а в стильных нарядах. Недавно она приняла гостей, представ перед ними в джемпере и алых кюлотах.

А теперь в одном из фан-аккаунтов модели появился снимок, которым она сама делилась ранее. В кадре Наталья позирует с Арно на улицах Нью-Йорка. Тогда девушка была облачена в объемный свитер и юбку макси с поясом пурпурного цвета. Монохромный лук разбавила сумка черного цвета. Она гуляла с мужем, который, как всегда, надел джинсы и пиджак, поверх которого повязал шарф. Поклонники восхитились ярким осенним образом модели. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Наталья Водянова всегда в тренде, по другому не может быть, поскольку к этому располагает ее образ жизни. Модный монохромный образ пурпурного оттенка сразу определяет статус. Ведь это цвет королевской власти и элитного сословия. Цвет уверенных в себе, волевых людей. Но целостное восприятие образа смягчает расслабленность и натуральность вязаного свитера. Эту расслабленность и натуральность поддержала прическа. Конечно же весь лук соткан из модных трендов: это и модная юбка длины макси на запах, что при ходьбе превратится в высокий разрез, вязаный, слегка объемный свитер с высокой горловиной, акцент на талии ремнем, микросумочка на цепочке, надетая по диагонали, и натуральность в макияже… Все стильно, модно, интересно!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.