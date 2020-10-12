Посиделки с друзьями: Водянова в алых кюлотах и полосатом джемпере предстала в своем особняке

Модель поделилась редкими домашними кадрами. Она с детьми не только сыграла в карты, но и послушала музыку в живом исполнении прямо у себя дома.

Наталья Водянова давно стала частью светского общества. Девушка родилась в Нижнем Новгороде, но смогла построить блестящую карьеру модели. А этой осенью она вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно. Влюбленные вместе уже девять лет и воспитывают двоих общих детей, а также еще троих наследников девушки от первого брака. Не удивительно, что Наталью прозвали нижегородской Золушкой.

В начале этого года модель переехала из своей квартиры в Париже в еще более просторный особняк. Первое время она хвасталась каждой деталью интерьера, начиная от дивана в сливочных тонах и заканчивая обстановкой в детских спальнях. Теперь девушка стала принимать дома гостей, так как раньше не могла этого делать из-за карантина. Минувшие выходные Водянова со своими старшими наследниками побывала в музее. А потом они пришли в особняк уже вместе с друзьями.

У модели собралась творческая компания. Сначала она похвасталась талантом среднего сына Виктора, который за секунды успевает собрать кубик-рубик. Тогда один из гостей, который оказался карточным фокусником, стал развлекать всех, демонстрируя ловкость рук. Это повеселило Лукаса и Неву — старших детей модели.

Сама Водянова предстала в алых кюлотах и полосатом джемпере. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Девушка с удовольствием общалась с гостями. А так как она любит музыку, то у нее в гостиной стоит рояль. На нем сыграл один из гостей звезды, восхитив талантом дочку Натальи. К слову, наследники Водяновой тоже музицируют. Иногда она устраивает с ними домашние концерты.