Косы ниже талии: Наталья Водянова показала свою подросшую дочку в домашней обстановке

Наталья Водянова в 17 лет стала моделью. Тогда ее на улицах Нижнего Новгорода заметил агент. Вскоре девушка уже блистала на подиумах в Париже. Теперь манекенщица живет в столице Франции, занимается благотворительностью, дружит с мировыми дизайнерами и растит пятерых детей. Этой осенью она вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Не удивительно, что ее прозвали нижегородской Золушкой.

Лишь младшие сыновья Максим и Роман были рождены от французского бизнесмена. Водянова родила еще троих детей, когда была в браке с Джастином Портманом. Ее сын Лукас уже стал выше мамы, а дочка Нева интересуется музыкой и живописью. Еще один сын Виктор научился ловко собирать кубик рубки меньше чем за минуту.

Каждые выходные Наталья посвящает наследникам. Недавно она сводила их в музей, а потом устроила посиделки с друзьями дома. 14 октября модель поделилась фото, на котором ее дочка запечатлена в домашней обстановке у музыкального инструмента. Нева была облачена в джинсы и джемпер оверсайз изумрудного цвета. Длинные волосы девушки были заплетены в косы, длиною ниже талии.

«Настроение, а как ваша среда, дорогие?», — спросила Водянова.

Поклонникам не часто удается увидеть дочку Натальи. Они восхитились ее красотой и отметили, что Нева похожа на маму. «Нева красотка не только внешностью, но и душой», «Романтичная натура», «Нева — мечтательница, прелестная и милая!» — прокомментировали пост подписчики.