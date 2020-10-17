С котом и среди подарков: Водянова в черном платье в пол и на каблуках запечатлелась с дома

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Этой осенью она наконец-то сочеталась браком с миллиардером Антуаном Арно. Девушка ждала этого девять лет. Она уже подарила избраннику двоих сыновей Максима и Романа. От прошлых отношений у нее есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. Все они дружно живут вместе, а минувшим летом большая семья путешествовала по Франции и даже смогла отдохнуть в Сен-Тропе.

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После свадьбы Водянова не поехала в медовый месяц, но зато не пропустила Неделю моды. Девушка побывала на всех значимых показах мод. Для модели это был шанс показать свои модные образы от белого мини-платья, до струящегося наряда и тренча. А недавно она приняла гостей в своем доме. Наталья и ее старшие наследники увидели карточные фокусы и насладились инструментальной музыкой. Она впервые показала свой новый особняк.

А в пятницу, 16 октября, модель решила похвастаться подарками. Друг прислал ей аксессуары и вещи из новой коллекции люксового бренда Givenchy. Девушка сразу облачилась в черное вечернее платье с разрезом и воротом-хомутом. Лаконичный наряд она дополнила босоножки с причудливым каблуком. Водянова лежала на кресле со своим котом Галилео. Она похвасталась еще и светло-серой курткой. Звезда распустила волосы и сделала неброский макияж. Она подчеркнула стройные ноги своим луком.

«Когда Мэтт Уильям посылает вам главный образ из своей первой коллекции в Givenchy, вы принимаете позу. ️ В главной роли Галилео», — написала модель.

По всей видимости, Наталья позировала в своей гардеробной. Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. многих впечатлил ее наряд. «Вы шикарная. Кот волшебный, а туфли — из области фантастики..», «Боже Наталья, какие ноги!!! Божественно и красиво!!!», «Копыта в сочетании с элегантностью, а все остальное превосходно», «Невероятная! Такой красивый кот», «Туфли, конечно, как из преисподней… Устрашающе красивы», — прокомментировали пост подписчики.