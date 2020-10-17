Стильный оверсайз: 49-летняя Кудрявцева облачилась пудровый костюм в пижамном стиле

Лера Кудрявцева в недавнем интервью призналась, что с первым мужем познакомилась случайно. Она до сих пор не знает, чем очаровала барабанщика из группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Музыкант даже увез ее в Москву. Телеведущая вырастила сына Жана, которого родила от барабанщика, но их брак продлился недолго. Потом блондинка пережила несколько неудачных романов, а уже в зрелом возрасте встретила Игоря Макарова, с которым ныне очень счастлива.

У пары подрастает двухлетняя дочка Мария. Влюбленные все свободное время уделяют малышке. Кудрявцева не скрывает, что ей было тяжело решиться рожать, но она рада быть мамой. Телеведущая быстро пришла в форму после родов, а вот во время карантина набрала вес. Она признавалась, что скрывает изъяны фигуры под мешковатыми нарядами. Однако в последнее время на работе Лера представала в облегающих платьях и элегантных брючных костюмах.

А вот накануне Лера поделилась кадрами из закулисья шоу «Звезды сошлись». На этот раз она вновь прибегла к любимой хитрости, облачившись в костюм пудрового цвета оверсайз. За счет свободного кроя девушка выглядела еще стройнее, чем обычно. Черные туфли дополнили образ. К слову, каблуки телеведущая носит только на работе. После эфира она сразу переобувается в тапочки. 49-летняя звезда признавалась, что здоровье ей уже не позволяет целыми днями ходить на шпильках.

Поклонники восхитились нарядом блондинки в пижамном стиле. Она получила сотни комплиментов. «Красавица», «Как вам идут пастельные тона», «Блондинка в розовом — классика», «Собчак права — вы стали одеваться лучше», «Это стиль, красота и харизма», «Все идеально», «Какая нежная зефирная девушка», — прокомментировали пост подписчики.