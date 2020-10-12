«Буду как пончик»: Кудрявцева показала, как двухлетняя дочка спорит с ней за ужином

Лера Кудрявцева в последние месяцы была очень занята. Девушка едва успевала совмещать несколько проектов. Она ведет ряд передач, но осенью ей также довелось слетать в Крым, где она вела «Детскую новую волну». Телеведущая отсутствовала дома несколько дней и успела соскучиться по родным. Она уже семь лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает двухлетняя дочка Мария.

Весь понедельник, 12 октября, телеведущая провела дома с дочкой. Она поделилась трогательным видео, на котором запечатлела свою наследницу на кухне. Девочка в розовой футболке. Звездная мама стала уговаривать ее поесть, но кроха заверила, что ее живот превратится в бублик. У нее получился занимательный разговор с родительницей.

«Живот какой будет! Как пончик. Наемся и я как пончик буду», — заявила кроха. «Не будешь ты как пончик», — заверила Кудрявцева, рассмеявшись.

Позже она показала, как дочка ест борщ. Как и многие дети, девочка оказалась привередливой. Она выловила все мясо и картошку, а вот капусту есть не стала. Когда мама попросила ее съесть капусту, малышка делала вид, что не видит ее. «Больше нет капусты», — заверила Маша. Телеведущей пришлось ей показать, что капуста в тарелке все же есть. Тогда ребенок съел еще ложку борща. Поклонники умилились тому, как хорошо разговаривает дочка звезды.