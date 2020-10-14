«Запускаем в небо»: Кудрявцева запечатлела молодого мужа с дочкой в розовом бомбере на лужайке

Лера Кудрявцева не скрывает, что выслушала много шуток из-за того, что у нее большая разница в возрасте с мужем Игорем Макаровым. Хоккеист моложе своей избранницы на 16 лет. Однако это не мешает им счастливо жить в браке. А в 2018 году телеведущая подарила возлюбленному дочку Марию. Блондинка не скрывает, что ей было сложно решится рожать в зрелом возрасте, но теперь она счастлива, так как снова стала мамой. От первого брака у нее есть взрослый сын Жан.

В последнее время Лера очень занята на работе. Она едва находит время на сон. Девушке приходится участвовать в съемках нескольких передач, а недавно она также ездила в Крым, где вела «Детскую Новую волну». Но теперь телеведущая старается каждую свободную минуту проводить с дочкой. На минувших выходных Кудрявцева запечатлела на видео диалог с двухлетней малышкой. Девочка уже умеет спорить. Также она показала, как кроха ест борщ, выбирая из тарелки все, кроме капусты.

А накануне вечером звездная семья погуляла во дворе своего загородного дома. Они решили запустить в небо воздушные шары, которые Лера дарила мужу еще в сентябре. Мария была облачена в джинсы скинни и розовый бомбер. В тон ему была подобрана шапка. Макаров предпочел спортивный стиль. Он дал девочке шарики и позволил отправить их в небо.

«В небо будем пускать? Запускаем в небо. Желание загадываешь? Полетели! Ого, смотри, как красиво!» — общалась телеведущая с наследницей.

А вечером Маша уже хозяйничала дома. Она забрала лежанку кота и сделала из нее мини-домик. Кудрявцева с интересном наблюдала за игрой дочки.