«Красота!»: Лера Кудрявцева в черном платье-футляре и алых лодочках предстала на работе

Телеведущая не только поделилась кадрами со съемок, но и восхитилась осенней погодой.

Лера Кудрявцева в этом году отмечает 25-летие работы на телевидении. Девушка видела, как многие авторитетные артисты начинали свою карьеру. Она раньше вела передачи на музыкальных каналах, а теперь ведет шоу «Секрет на миллион», а также «Звезды сошлись» на канале НТВ. В недавнем интервью блондинка хвасталась высокими рейтингами. Она отмечала, что любит свою работу, хоть порой девушка и сильно выматывается.

Также для многих Лера стала иконой стиля. Ксения Собчак недавно раскритиковала ее старые наряды, но похвалила новые. Коллега считает, что девушка сделала правильно, что отказалась от страз и пестрых платьев. Сама телеведущая признавалась, что раньше все это ей нравилось, но теперь ей больше по душе лаконичность.

Так, на днях Кудрявцева на работе отметилась в силуэтном платье-футляре. Черный наряд с кружевом в области декольте подчеркнул ее фигуру и позволил открыть щиколотки. Алые лодочки в тон помады дополнили лук. К слову, каблуки блондинка носит только на съемках, так как давно отказалась от них из-за здоровья.

«Золотая осень. Давно в Москве не было такой осени. Тепло, сухо и яркие краски листьев. Красота!!!! Ну хоть что-то хорошего в этом году нам подарила природа», — написала она.

Поклонники оценили образ 49-летней звезды. Многие отметили, что она похорошела. «Красотка! Огонь!», «Наряд — просто, супер!!! Элегантиссимо!», «Шикарно выглядите, Лера!», «Лера красотка. Всегда приятно смотреть», «Как всегда, элегантна», — прокомментировали пост подписчики.