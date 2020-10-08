Акцент на стройные ноги: Долина в блестящем жакете и юбке с бахромой выступила на сцене

Артистка приняла участи в концерте ко Дню учителя, который прошел во МГИКе. Она исполнила знаменитые композиции с Александром Панайотовым и своими учениками.

Лариса Долина даже во время карантина не прекращала работать. Артистка тогда уехала на дачу с дочкой и внучкой, но и оттуда проводила онлайн-занятия для своих студентов. У певицы есть огромный опыт, которым она с удовольствием и профессионально делится. В конце лета звезда стала вновь выступать. Она посетила несколько фестивалей, где исполнила популярные композиции, а также показала модные образы. В 65 лет артистка не боится предпочитать молодежные образы с косухами и более женственные наряды с мерцающими платьями.

Как оказалось, на днях во МГИКе, где и преподает Долина, прошел концерт, посвященный Дню учителя. На нем появилась и сама певица, которая спела не только с Александром Панайотовым, который стал гостем вечера, но и со своими студентами. Артистка появилась на сцене в блестящем жакете черного цвета и юбке с бахромой. Обувь на каблуке дополнила образ. Лариса Александровна также сделала объемную прическу с кудряшками.

Все присутствующие восхитились не только вокалом звезды, но и ее женственным образом. Она правильно расставила акценты, показав стройные ноги. А студенты отметили, что певица их поддерживала перед выступлением, что многим помогло, так как они волновались. «Высший класс! Так мощно! Красиво!», «Какие голоса!!! Супер!», «Такие потрясающие, красивые, улыбающиеся», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Напомним, что 7 октября Долина приехала в «Артек», где стала членом жюри на детской «Новой волне». Певица поддержала детей и тоже выступила на сцене.