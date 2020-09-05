«Вот это причесон»: Лариса Долина в белоснежном жакете-пальто выступила на передаче Малахова

Певица стала гостьей на вечери памяти Михаила Танича. Она исполнила свой хит «Погода в доме», который он написал. Поклонники восхитились тем, как выглядит 64-летняя артистка.

Лариса Долина редко появляется на публике. Недавно она впервые за полгода выступила на сцене после карантина. Певица приняла участие в концерте в Коктебеле, а потом добралась до Судака, где проходит фестиваль «Таврида». Там накануне певица исполнила вокальную джазовую зарисовку. При этом она позировала в брючном костюме с бахромой. Поклонники заметили, что артистка поправилась. По всей видимости, чуть ранее она снялась в передаче «Привет, Андрей!» которая была посвящена памяти поэта Михаила Танича.

Он умер в 2008 году после длительной борьбы с раком. До последних дней рядом с ним находилась его жена Лидия Козлова. Она показала перстень, который муж ей подарил на 20-ю годовщину их брака. В студию пришли многие друзья и знакомые Танича, включая его любимую исполнительницу — Долину. Были показаны архивные кадры с «Песни года» 1990 года, где она исполнила композицию «Прости меня». Артистка невозмутимо смотрела видео, а затем подивилась своему образу.

«А причесон, причесон! Вот это причесон», — посмеялась она.

Позже эту песню стала исполнять Ирина Понаровская. Лариса Александровна пояснила, что не отдавала ее. Аркадий Укупник сам ей объяснял, что предложил песню сначала Ирине, которая ее записала, но отложила, а вот она сразу стала исполнять этот трек. Впрочем, позже Танич создал знаменитую песню «Погода в доме», которая уже была для одной исполнительницы. Об этом Долина вспомнила в студии.

«У меня в то время была плотная гастрольная жизнь, как у всех моих коллег. Так случилось, что я приехала домой на несколько дней, чтобы поменять вещи в чемодане и снова уехать на гастроли. И вдруг звонок раздается. Снимаю трубку — Михаил Танич. Он меня всегда называл только Лариска: «Лариска, привет! Слушай, я тут написал мужской стишок. Хочу тебе прочитать и твое мнение узнать. И он начал читать мужской вариант песни „Погода в доме“. Я даже не понимаю, у меня градом полились слезы. Это было подстать моему состоянию души, моему настроению. Он еще не дочитал, а я начала кричать в трубку», — рассказала звезда.

Тогда она попросила Танича переписать текст под нее. Долина исполнила знаменитую композицию в студии, а все ей подпевали. К слову, певица предстала в белоснежных брюках и необычном жакете-пальто на запах почти до пола. Поклонники восхитились стильным образом артистки. Наряд подчеркнул ее загорелую кожу.