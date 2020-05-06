«С водителями такси не разговаривала»: Лариса Долина вспомнила о секретности шоу «Маска»

Как сказала звезда, она с пониманием отнеслась ко всем требованиям продюсеров проекта.

Певица Лариса Долина, которая на шоу «Маска», успешно прошедшее в эфире НТВ, предстала в костюме Оленя, заявила, что с пониманием отнеслась к секретности шоу. По ее словам, в противном случае проект бы стал никому не интересен. Она скрывала свое участие в шоу от коллег и друзей. Старалась во время съемок ни с кем не общаться и не привлекать к себе лишнее внимание.

Как призналась исполнительница, дочь узнала ее с первых нот, поэтому скрывать от ближайшей родственницы она ничего не стала. При этом у себя в гардеробе Долина нашла неприметные черные джинсы и кроссовки. Она не хотела, чтобы кто-то даже смог определить пол Оленя.

«Мы достали маски моим администратору и костюмеру, чтобы по ним меня не вычислили. Все ведь друг друга знают. С водителями такси не разговаривали». Лариса Долина

Кстати, маску Оленя звезда надевала в своей машине. Только после этого она пересаживалась в такси, которое везло ее на съемки, сообщает wday.ru.