Долина в «рваных» джинсах и рубашке свободного кроя предстала на «Новой волне»

Накануне в Ялте собралось много звезд. Они приехали, чтобы поучаствовать в детском конкурсе «Новая волна». Еще 7 октября в лагере «Артек» состоялся первый концерт, на котором выступили талантливые мальчики и девочки, а также знаменитости. Ведущей стала Лера Кудрявцева, которая предстала в платье цвета фуксия. В креслах жюри разместились: Игорь Крутой, Алсу, Филипп Киркоров, Дава, а также Лариса Долина.

На этот раз артисты предпочли более повседневный стиль: Алсу облачилась в песочные кюлоты и черную рубашку. А вот Лариса Александровна на репетиции появилась в цветных лосинах и серой тунике. Певица исполнила композицию с одной из участниц конкурса.

А вот на самой «Новой волне» Долина запечатлелась уже в «рваных» джинсах скинни и белоснежной рубашке свободного кроя, которая перекликалась с кроссовками. На этот раз у джазовой исполнительницы не было цепочек, зато пальцы были украшены большим количеством колец и броским маникюром ультрамаринового цвета.

Первый конкурсный день прошел зажигательно. Публика тепло встречала каждого исполнителя. Филипп Киркоров и Давид Манукян исполнили свой новый хит «Ролекс». После завершения концерта все отправились отдыхать, так как на следующий день им предстоит снова раздать оценки и определить победителя.