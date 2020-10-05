«Стройнит»: Хромченко посоветовала крупным женщинам присмотреться к костюму с баской

Эвелина Хромченко не раз говорила в эфире шоу «Модный приговор», что не бывает плохих фигур у женщин, однако существуют неправильно подобранные наряды. Не секрет, что полным дамам с заметным бюстом подобрать образ гораздо сложнее, чем худым. Тем не менее, это возможно, стоит лишь знать некоторые стилистические хитрости.

Фэшн-эксперт уверена, что крупные женщины не должны носить облегающих нарядов. Для них идеальны полуприталенные варианты, а также оверсайз. Кроме того, недостатки фигуры скрывают вертикальные линии, узоры и полоски. Сыграть позитивную роль могут даже контрастные длинные шнурки на худи, которые визуально вытянут силуэт.

На руку пышкам играют также актуальные в настоящий момент монохромные образы. Один из таких был представлен в студии Первого канала.

«Единый цвет в брючном костюме стройнит. И каждый раз на подиуме «Модного приговора» мы видим женщин, которые манкируют подобной замечательной возможностью. А здесь есть еще и элемент баски, который является еще и противовесом объему груди», — заметила ведущая.

Отметим также, что стилисты подобрали для героини программы комплект с укороченными брюками, а они, по мнению Эвелины, омолаживают образ. Об этом мы писали ранее.