Хитрость стилиста: как с помощью шнурков от лонглива можно стать стройнее показал Александр Васильев

Ранее мы писали о хитростях, которые используют стилисты в своей работе, чтобы сделать внешность своих клиентов симпатичнее, а фигуру стройнее. К примеру, визуально вытягивают силуэт монохромные брючные костюмы, наряды черного цвета, вертикальные узоры и полоски.
Значение также имеют аксессуары, вроде длинных цепей и бус, которые тоже преображают фигуру в более длинную и тонкую. А также вырезы на горловине: V-образные делают шею изящнее, а широкие круглые – более объемной и короткой. Этими секретами поделилась Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор».
В очередном выпуске телепроекта Александр Васильев пополнил копилку бьюти-секретов, которыми пользуются стилисты для коррекции женских форм. На подиум после преображения стилистами вышла героиня шоу в припыленно-розовом спортивном комплекте, состоящим из лонгслива и зауженных брюк. Поверх него она примерила ярко-зеленое стеганое пальто оверсайз.
«Я себя не узнаю просто!» — поразилась она.
После разбора ее стиля стало понятно, куда «пропали» ее лишние килограммы. Они «спрятались» за объемной верхней одеждой. Но и одна деталь сыграла свою немаловажную роль.
«Я хочу, чтобы все дамы с корпулентным бюстом посмотрели на две беленькие вертикальные ленточки шнурков. Это решение проблемы – визуальный эффект!» — раскрыл бьюти-секрет стройной фигуры Васильев.